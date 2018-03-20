Кабальеро: Надеюсь, Челси удастся финишировать в топ-4 и выиграть Кубок Англии

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро поделился мнением о победе своей команды над "Лестером" в матче 1/4 финала Кубка Англии, а также рассказал о задачах на сезон.

- Для меня это фантастический турнир, я не выигрывал этот трофей, поэтому хочу завоевать Кубок Англии. Все в "Челси", включая наших болельщиков, тоже этого хотят.

Матч с "Саутгемптоном" будет сложным, как и с "Лестером". Мы сыграем с ними на "Уэмбли". Необходимо бороться, как это было в игре с "Лестером", и затем, надеюсь, сможем выйти в финал.

Думаю, для нас хорошо, что сейчас наступает перерыв на матчи сборных, но важнее всего, чтобы команда финишировала в топ-4 и попала по итогам сезона в Лигу Чемпионов. Надеюсь, сумеем сделать обе вещи – финишировать в топ-4 и выиграть Кубок Англии.

С "Лестером" была тяжелая игра, но, думаю, мы заслужили победу. Нужно отдать должное сопернику, они сражались до самого конца, и "Челси" пришлось приложить двойные усилия в дополнительное время. Мы снова показали, что являемся топ-командой и можем быстро вернуться на победный путь, оставив позади плохой результат в матче ЛЧ с "Барселоной", - приводит слова Кабальеро клубная пресс-служба.


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