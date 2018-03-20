Mercedes входит в сезон-2018 с астрономическим бюджетом

Накануне старта сезона Формулы-1 немецкое издание Bild подсчитало бюджеты команд этой гоночной серии. Оказалось, что лидер последних сезонов Mercedes входит в новый год с наиболее внушительным бюджетом - самым большим за всю историю автоспорта.

Вот полный список от Bild:

Mercedes — $ 555 млн Ferrari — $ 530 млн Red Bull — $ 431 млн Renault — $ 346 млн McLaren — $ 308 млн Sauber — $ 166 млн Williams — $ 166 млн Toro Rosso — $ 154 млн Haas — $ 135 млн Force India — $ 135 млн

Нужно учесть, что в бюджетам Mercedes, Ferrari и Renault "сидят" еще и расходы на создание двигателя, в то время как остальные команды являются клиентскими и моторы получают от автопроизводителей. Так что большой отрыв бюджетов первых двух команд от всех остальных объясняется в том числе еще и этим обстоятельством.