Динамо заполнит паузу двусторонкой. Футбол
Матчем с «Ворсклой» для футболистов «Динамо» завершился зимне-весенний марафон, когда «бело-синие» за 32 дня провели девять матчей в чемпионате Украины и Лиге Европы.
Большинство динамовцев разъехались в расположение национальных сборных своих стран. Остальные, кто остался в клубе, получили от тренерского штаба три дня выходных, и снова соберутся на загородной базе в Конча-Заспе в четверг. Традиционно для пауз, связанных с играми сборных, к ним присоединятся игроки молодежной команды, и в объединенном составе «бело-синие» будут готовиться к предстоящим официальным матчам в своих чемпионатах.
На этот период Александр Хацкевич, учитывая погодные условия, не планирует проведение контрольных матчей, ограничившись двусторонкой между игроками, которые будут в его распоряжении.
В полном составе динамовцы уже соберутся в следующий четверг, и начнут целенаправленную подготовку к предстоящему календарному матчу – выездному против «Мариуполя», который состоится 1 апреля.
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20.03.2018 12:08