Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.

В среднем, каждая команда "королевских гонок" тратит в год 300 млн долл.

Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.

По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Mercedes. Концерн из Штутгарта готов вложить в 2018 году в свою заводскую команду 555 млн долл.

Следом за ними в этом рейтинге расположилась Scuderia Ferrari с бюджетом 530 млн долл.

Замкнул своеобразную тройку лидеров Red Bull, чей хозяин - австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании Red Bull GmbH Дитрих Матешиц утвердил расходную часть бюджета команды Формулы 1 на уровне 431 млн долл.

Сводная таблица бюджетов команд Формулы 1 выглядит следующим образом (в скобках – место, занятое командой в Кубке конструкторов в 2017 году):

  1. Mercedes (Германия) - 555 млн долл. (1)
  2. Ferrari (Италия) – 530 (2)
  3. Red Bull (Австрия) – 431 (3)
  4. Renault (Франция) – 346 (6)
  5. McLaren (Великобритания) – 308 (9)
  6. Sauber (Швейцария) – 166 (10)
  7. Williams (Великобритания) – 166 (5)
  8. Toro Rosso (Италия) – 154 (7)
  9. Haas (США) – 135 (8)
  10. Force India (Великобритания) – 135 (4)

Отметим, 23 марта свободными заездами в австралийском Мельбурне стартует первый этап в новом сезоне. Гонка пройдет в воскресенье, старт – в 6-00 по киевскому времени.


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