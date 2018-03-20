Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.

В среднем, каждая команда "королевских гонок" тратит в год 300 млн долл.

По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Mercedes. Концерн из Штутгарта готов вложить в 2018 году в свою заводскую команду 555 млн долл.

Следом за ними в этом рейтинге расположилась Scuderia Ferrari с бюджетом 530 млн долл.

Замкнул своеобразную тройку лидеров Red Bull, чей хозяин - австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании Red Bull GmbH Дитрих Матешиц утвердил расходную часть бюджета команды Формулы 1 на уровне 431 млн долл.

Сводная таблица бюджетов команд Формулы 1 выглядит следующим образом (в скобках – место, занятое командой в Кубке конструкторов в 2017 году):

Mercedes (Германия) - 555 млн долл. (1) Ferrari (Италия) – 530 (2) Red Bull (Австрия) – 431 (3) Renault (Франция) – 346 (6) McLaren (Великобритания) – 308 (9) Sauber (Швейцария) – 166 (10) Williams (Великобритания) – 166 (5) Toro Rosso (Италия) – 154 (7) Haas (США) – 135 (8) Force India (Великобритания) – 135 (4)

Отметим, 23 марта свободными заездами в австралийском Мельбурне стартует первый этап в новом сезоне. Гонка пройдет в воскресенье, старт – в 6-00 по киевскому времени.