Суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018 составляет 3 млрд долл.
В среднем, каждая команда "королевских гонок" тратит в год 300 млн долл.
По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Mercedes. Концерн из Штутгарта готов вложить в 2018 году в свою заводскую команду 555 млн долл.
Следом за ними в этом рейтинге расположилась Scuderia Ferrari с бюджетом 530 млн долл.
Замкнул своеобразную тройку лидеров Red Bull, чей хозяин - австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании Red Bull GmbH Дитрих Матешиц утвердил расходную часть бюджета команды Формулы 1 на уровне 431 млн долл.
Сводная таблица бюджетов команд Формулы 1 выглядит следующим образом (в скобках – место, занятое командой в Кубке конструкторов в 2017 году):
- Mercedes (Германия) - 555 млн долл. (1)
- Ferrari (Италия) – 530 (2)
- Red Bull (Австрия) – 431 (3)
- Renault (Франция) – 346 (6)
- McLaren (Великобритания) – 308 (9)
- Sauber (Швейцария) – 166 (10)
- Williams (Великобритания) – 166 (5)
- Toro Rosso (Италия) – 154 (7)
- Haas (США) – 135 (8)
- Force India (Великобритания) – 135 (4)
Отметим, 23 марта свободными заездами в австралийском Мельбурне стартует первый этап в новом сезоне. Гонка пройдет в воскресенье, старт – в 6-00 по киевскому времени.
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