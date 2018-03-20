Интер рассчитывает приобрести Стротмана. Футбол

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман может сменить Рим на Милан. По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 28-летнего голландца заинтересован тренерский штаб "Интера".

В контракте футболиста предусмотрена сумма отступных в размере 32 миллионов евро, однако "нерадзурри" попытаются минимизировать финансовые расходы, включив в сделку одного из своих полузащитников. "Интер" готов расстаться с Марсело Брозовичем либо Жоау Мариу (португалец выступает на правах аренды за британский "Вест Хэм").

Напомним, Стротман защищает цвета "волков" с 2013-го года. Он не прочь провести на "Стадио Олимпико" ещё пять лет. Что касается статистики, то Кевин отметился одним забитым мячом в 25 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.




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