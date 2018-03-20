Ливерпуль не собирается продавать Салаха

Руководство "Ливерпуля" даже не рассматривает возможность расставания со своим полузащитником Мохаммедом Салахом во время летнего трансферного окна. По информации британской прессы, на "Энфилде" будут игнорировать любые предложения, не обращая внимания на их финансовую составляющую.

Отмечается, что Салах является ключевым исполнителем "красных", отчего Юрген Клопп всерьёз рассчитывает на 25-летнего египтянина и в следующем сезоне.

Напомним, Салах оформил 28 голов и 10 результативных передач в 30 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. В его услугах заинтересованы "Реал", "Барселона", ПСЖ и другие топ-клубы Европы. Трансферная сумма может достигнуть отметки в 200 миллионов фунтов стерлингов.




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