Дель Пьеро похвалил Дибалу за голы со стандартов

Экс-нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро отдал должное нынешнему лидеру атак "бьянконери" Пауло Дибале. 24-летний аргентинец имеет в своём активе 9 точных ударов со стандартов.

- Когда-то я много работал, чтобы хорошо исполнять штрафные удары. Сейчас же вижу, что у Дибалы с этим компонентом тоже всё в порядке. У Пауло есть время, чтобы обогнать меня (Дель Пьеро наколотил за карьеру 22 таких мяча - прим.). Думаю, он на правильном пути, - приводит слова легендарного бомбардира издание Football Italia.

Отметим, что Дибала принял участие в 24 матчах нынешнего розыгрыша Серии А, записав на свой счёт 17 голов и 3 результативные передачи. В услугах результативного форварда заинтересованы "Реал" и ПСЖ.


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