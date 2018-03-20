Депай: Хочу быть лучшим футболистом в мире, но мне не хватает стабильности

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай рассказал о своих амбициях.

- Конечно, я хочу быть лучшим футболистом в мире, стремлюсь играть против топ-команд и топ-игроков. В плане качества игры у меня все в порядке, мне не хватает лишь стабильности. И это не высокомерие.

Иногда приходится рисковать, принимаешь не самые лучшие решения. Тем не менее, нужно брать риск на себя, чтобы стать одним из лучших. Понятно, что добиться этой цели не так уж просто, если ты выступаешь в "Лионе". Тот же Ляказетт был вынужден перебраться в лондонский "Арсенал", чтобы рассчитывать на дальнейший прогресс, - отметил Депай в эфире Canal Football Club.

Напомним, "Лион" приобрёл 24-летнего хавбека у "Манчестер Юнайтед" зимой 2017-го за 16,5 миллионов евро. Голландец не вписывался в игровые схемы Жозе Моуринью.


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