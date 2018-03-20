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НБА: результаты матчей 20 марта Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Индиана - Лейкерс - 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)

ИП. Тернер - 21, Оладипо - 20

ЛЛ: Кузма - 27, Лопез - 23 Кливленд - Милуоки - 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)

КК: Джеймс - 40+12 подборов +10 передач

МБ: Адетокунбо - 37+11 подборов, Мидллтон - 30 > Филадельфия - Шарлотт - 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)

ФС: Эмбиид - 25+19 подборов, Белинелли - 21

ШХ: Уокер - 24, Эрнангомес - 17 Бруклин - Мемфис - 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)

БН: Крэбб, Леверт - по 22, Кэролл - 18

МГ: Харрисон - 19, Селден - 17 Майами - Денвер - 149:141 (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 10:10, 21:13)

МХ: Джонсон - 31+11 подборов, Олиник - 30, Драгич - 20

ДН: Йокич - 34, Чандлер - 26 Нью-Йорк - Чикаго - 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)

НН: Хардуэй - 22, Бизли - 17

ЧБ: Фелисио - 17, Портис, Блэкни - по 16 Сан-Антонио - Голден Стэйт - 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)

СС: Олдридж - 33+12 подборов, Миллс - 12

ГС: Кук - 20, Луни - 12 Сакраменто - Детройт - 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

СК: Хилд - 20, Фокс - 16

ДП: Гриффин - 26, Смит - 18

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