Сколари: Роналду спрашивал меня о жизни в Китае

Бывший главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари намекнул: 33-летний Криштиану Роналду может под занавес карьеры отправиться в Поднебесную.

- Да, Криштиану спрашивал меня о жизни в Китае, а почему бы и нет? Конечно, я рассказал ему всё в деталях. Нужно понимать, что у Роналду есть бренд, целая индустрия, а Китай - крупнейшая страна в мире. Я сказал ему то, что говорю всегда: любой, у кого есть возможность отправиться в Китай, должен ей воспользоваться, - объяснил экс-наставник сборной Португалии в интервью изданию Esporte Interativo.

Напомним, этой зимой слухи сватали именитого форварда в "Тяньцзинь Сунцзян", а сам лидер атак "сливочных" всерьёз задумался об отъезде из Мадрида.




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