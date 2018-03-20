НХЛ: Нэшвилл и Коламбус продолжают победные серии, Аризона покидает последнее место

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-20. Результаты всех матчей

"Баффало" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
35 сэйвов голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне помогли "Предаторс" обыграть "Баффало". Этот шатаут стал для финна 8-м в сезоне и 51-м в карьере. По шайбе в ворота "Сэйбрз" отправили Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман.

"Бостон" - "Коламбус" - 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
Гол Кэма Аткинскона на 3-й минуте овертайма принес "Коламбусу" 8-ю победу кряду, благодаря чему "Блю Джекетс" сравнялись по очкам с "Филадельфией", занимающей третье место в Столичном дивизионе.

"Монреаль" - "Флорида" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
28 сэйвов Роберто Луонго помогли "Флориде" обыграть "Монреаль". Этот шатаут стал для вратаря третьим в сезоне и 76-м в карьере. Победу "Пантерс" принесли точные броски Аарона Экблада и Александра Баркова.

"Миннесота" - "Лос-Анджелес" - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
"Лос-Анджелес" переместился на третье место в Тихоокеанском дивизионе после победы над "Миннесотой". Победу "Кингз" принес точный бросок Джеффа Картера на 5-й минуте овертайма.

"Аризона" - "Калгари" - 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
"Аризона" покинула последнее место в турнирной таблице лиги после победы над "Калгари". Дублями в составе "Койотиз" отметились Оливер Экман-Ларсон и Макс Доми.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
На "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. ФутболНа "Манчестер Сити" может быть наложен трансферный запрет. Футбол
"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол"Динамо" - "Лацио" - 0:2: Некогда грустить. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную сериюНХЛ: Тампа уступает, Коламбус продолжает победную серию
НХЛ: Вашингтон побеждает, Вегас уступает, Нэшвилл - первый в плей-оффНХЛ: Вашингтон побеждает, Вегас уступает, Нэшвилл - первый в плей-офф
НХЛ: Вашингтон и Питтсбург побеждают, Коламбус продлевает победную сериюНХЛ: Вашингтон и Питтсбург побеждают, Коламбус продлевает победную серию
Джима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в ХолменколленеДжима заняла третье место в спринте на Кубке мира по биатлону в Холменколлене
Украина занимает 5 место после пятого дня "белой" Паралимпиады в ПхёнчханеУкраина занимает 5 место после пятого дня "белой" Паралимпиады в Пхёнчхане
НХЛ: Тампа уступает, Нэшвилл догоняет, Аризона уходит с последнего местаНХЛ: Тампа уступает, Нэшвилл догоняет, Аризона уходит с последнего места
Элина Свитолина покидает Индиан-УэллсЭлина Свитолина покидает Индиан-Уэллс
Гарбинье Мугуруса покидает турнир в Индиан-УэллсеГарбинье Мугуруса покидает турнир в Индиан-Уэллсе
НХЛ: Джонс ведет Коламбус в плей-офф, Миннесота набирает оборотыНХЛ: Джонс ведет Коламбус в плей-офф, Миннесота набирает обороты
НХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Нэшвилл продолжает победную сериюНХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Нэшвилл продолжает победную серию
Последние новости
Подгружаем последние новости