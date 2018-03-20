НХЛ: Нэшвилл и Коламбус продолжают победные серии, Аризона покидает последнее место
Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.
2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-03-20. Результаты всех матчей
"Баффало" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
35 сэйвов голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне помогли "Предаторс" обыграть "Баффало". Этот шатаут стал для финна 8-м в сезоне и 51-м в карьере. По шайбе в ворота "Сэйбрз" отправили Майк Фишер, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Райан Хартман.
"Бостон" - "Коламбус" - 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
Гол Кэма Аткинскона на 3-й минуте овертайма принес "Коламбусу" 8-ю победу кряду, благодаря чему "Блю Джекетс" сравнялись по очкам с "Филадельфией", занимающей третье место в Столичном дивизионе.
"Монреаль" - "Флорида" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
28 сэйвов Роберто Луонго помогли "Флориде" обыграть "Монреаль". Этот шатаут стал для вратаря третьим в сезоне и 76-м в карьере. Победу "Пантерс" принесли точные броски Аарона Экблада и Александра Баркова.
"Миннесота" - "Лос-Анджелес" - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
"Лос-Анджелес" переместился на третье место в Тихоокеанском дивизионе после победы над "Миннесотой". Победу "Кингз" принес точный бросок Джеффа Картера на 5-й минуте овертайма.
"Аризона" - "Калгари" - 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
"Аризона" покинула последнее место в турнирной таблице лиги после победы над "Калгари". Дублями в составе "Койотиз" отметились Оливер Экман-Ларсон и Макс Доми.
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