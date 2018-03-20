Бутко: Саудовская Аравия и Япония - команды очень хорошего уровня

Защитник "Шахтёра" и сборной Украины Богдан Бутко рассказал о подготовке "сине-жёлтых" к ближайшим спаррингам.

- Сборная - это как праздник, всегда с радостью сюда едем. Это всегда хорошо. Разница между официальными и товарищескими встречами, конечно, есть. Официальные игры - это совсем другое. Но даже в товарищеских матчах нужно показывать свой максимальный уровень, потому что это всё-таки сборная.

Думаю, Саудовская Аравия и Япония - хорошие соперники. Сейчас мы будем их разбирать, но я даже не сомневаюсь, что это команды очень хорошего уровня. Будет интересно с ними сыграть, - сказал Бутко в интервью YouTube-каналу ФФУ.

В пятницу, 23-го марта, украинцы проведут товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии (встреча состоится в испанской Марбелье). Кроме того, подопечные Андрея Шевченко встретятся со сборной Японии - 27 марта в бельгийском Льеже.




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