В Нидерландах в следующем сезоне внедряют систему видео-рефери. Футбол

Начиная со следующего сезона, видео-рефери будет использоваться во всех играх в Эредивизие. Все профессиональные футбольные клубы согласились с этим на внеочередном общем собрании Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) в понедельник.

Расходы на использование системы видео-рефери составляют 1,7 миллиона евро за сезон. KNVB запускает систему в первые два сезона за свой счет, а в дальнейшем планируется, что клубы также будут участвовать в финансировании. Видео-рефери на международном уровне называется системой VAR.

Национальная федерация футбола ранее уже экспериментировала с видеотехнологиями, благодаря которым принимались решения о забитых мячах, красных карточках и пенальти. По ней также смогут оценивать правильность предупреждения футболисту.

Этому предшествовал длительный процесс тестирования. Например, видео-рефери был опробован на турнире Йохана Кройффа, в турнире Кубка и в плей-офф.

"Вот почему мы так счастливы, что сможем начать использовать систему в следующем сезоне", - объяснил директор профессиональной лиги Эрик Гудде. - "Это делает футбол гораздо более честным, что подтверждают все цифры. Поэтому здорово, что клубы единогласно проголосовали за внедрение видео-рефери".

В следующем сезоне видео-рефери будут использоваться в общей сложности в 324 матчах. В дополнение к 306 поединкам чемпионата в Эредивизие, он также будет использоваться в плей-офф за право играть в Лиге Европы и Кубке страны с четвертьфинала.

KNVB может использовать видео-рефери, потому что единогласно согласились с комитетом по регулированию международных правил IFAB. Теперь федерации и лиги могут постоянно использовать систему. Раньше для этого требовалось разрешение.

В немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примере видео-рефери уже используется в этом сезоне. Он также стартует в Испании, Франции и Бельгии в следующем году. Система VAR также будет использоваться во время чемпионата мира в РоSSии.

Ассоциации не обязательно использовать VAR. ФИФА и IFAB оставляют выбор за самими национальными федерациями. Например, английская ФА считает, что система все еще нуждается в улучшении.


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