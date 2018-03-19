Кубок мира: До золота не хватило 0,033

Две медали завоевали украинские гимнасты на этапе Кубка мира в Баку.
На вторую ступеньку пьедестала в вольных упражнениях, уступив всего 0,033 японцу Казуме Кая, поднялся Владимир Грибук.
Суббота. Баку. Тройка призеров Кубка мира в вольных упражнениях: Владимир ГРИБУК, Казума КАЯ, Рок КЛАВОРА. Фото: agf.az
Бронзовую комбинацию на брусьях продемонстрировала Яна Федорова, пропустив вперед лишь представительниц Китая.
Киевлянин Владимир Грибук, который в начале марта отпраздновал свой 24-й день рождения, единственный из четырех представителей мужской сборной Украины сумел вмешаться в спор за медали в Баку. В квалификации вольных упражнений подопечный Эдварда Добровольского и Геннадия Сартинского показал седьмой результат (13,933). Тогда как шанс побороться за медали получала восьмерка лучших.
Но на следующий день, то бишь в субботу, Грибук получил самую высокую оценку за исполнение - 8,500. Столько же набрал только лидер квалификации Рок Клавора из Словении. Больше - никто. Но у словенского гимнаста было на одну десятую меньше по коэффициенту (5,7 против 5,6 Грибука), а значит и по сумме (14,100). В итоге он пропустил вперед украинца с результатом 14,200.
Владимиру не удалось обойти только самого титулованного участника финала - обладателя золота в команде и бронзы на коне чемпионата мира (2015) Казума Кая. То, что японец проиграл в исполнении (8,333), он компенсировал сложностью (5,9). Таким образом его оценка оказалась золотой пробы - 14,233.
Яна Федорова отобралась во все четыре финала, но медальными для 20-летней гимнастки из Киева оказались только брусья. Воспитанница Оксаны Першиной и Анны Лев показала третий результат в квалификации и сумела подтвердить его в финале, причем, прибавив как в сложности (5,0), так и в исполнении (8,033). В итоге сумма украинки составила 13,033. Больше набрали только китаянки Лю Цзяци (14,833) и Ло Хуань (14,433).
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