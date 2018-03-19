Кубок мира: До золота не хватило 0,033

Две медали завоевали украинские гимнасты на этапе Кубка мира в Баку.

На вторую ступеньку пьедестала в вольных упражнениях, уступив всего 0,033 японцу Казуме Кая, поднялся Владимир Грибук.

Суббота. Баку. Тройка призеров Кубка мира в вольных упражнениях: Владимир ГРИБУК, Казума КАЯ, Рок КЛАВОРА. Фото: agf.az

Бронзовую комбинацию на брусьях продемонстрировала Яна Федорова, пропустив вперед лишь представительниц Китая

Киевлянин Владимир Грибук, который в начале марта отпраздновал свой 24-й день рождения, единственный из четырех представителей мужской сборной Украины сумел вмешаться в спор за медали в Баку. В квалификации вольных упражнений подопечный Эдварда Добровольского и Геннадия Сартинского показал седьмой результат (13,933). Тогда как шанс побороться за медали получала восьмерка лучших.

Но на следующий день, то бишь в субботу, Грибук получил самую высокую оценку за исполнение - 8,500. Столько же набрал только лидер квалификации Рок Клавора из Словении. Больше - никто. Но у словенского гимнаста было на одну десятую меньше по коэффициенту (5,7 против 5,6 Грибука), а значит и по сумме (14,100). В итоге он пропустил вперед украинца с результатом 14,200.

Владимиру не удалось обойти только самого титулованного участника финала - обладателя золота в команде и бронзы на коне чемпионата мира (2015) Казума Кая. То, что японец проиграл в исполнении (8,333), он компенсировал сложностью (5,9). Таким образом его оценка оказалась золотой пробы - 14,233.

Яна Федорова отобралась во все четыре финала, но медальными для 20-летней гимнастки из Киева оказались только брусья. Воспитанница Оксаны Першиной и Анны Лев показала третий результат в квалификации и сумела подтвердить его в финале, причем, прибавив как в сложности (5,0), так и в исполнении (8,033). В итоге сумма украинки составила 13,033. Больше набрали только китаянки Лю Цзяци (14,833) и Ло Хуань (14,433).

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

БАКУ. Этап Кубка мира. 17 марта. Мужчины. Вольные упражнения. 1. Кая (Япония) - 14,233. 2. ГРИБУК (Украина) - 14,200. 3. Клавора (Словения) - 14,100. В квалификации : 16. ВАСИЛЕНКО (Украина) - 13,466. Брусья. 1. Тиба (Япония) - 14,966. 2. Лиховицкий (Белоруссия) - 14,666. 3. Арыджан (Турция) - 14,366. В квалификации : 16. ВАСИЛЕНКО - 13,266. Кольца. 1. Петруниас (Греция) - 15,333. 2. Чолак (Турция) - 15,100. 3. Лань Синюй (Китай) - 14,866. В квалификации : 16. ГРИБУК - 12,166… 19. ВАСИЛЕНКО - 10,166.

Женщины. Опорный прыжок. 1. Чусовитина (Узбекистан) - 14,300. 2. Некрасова (Азербайджан) - 14,216. 3. Киселефф (Словения) - 13,833… 5. ФЕДОРОВА (Украина) - 13,300. Брусья. 1. Лю Цзяци - 14,833. 2. Ло Хуань (обе - Китай) - 14,433. 3. ФЕДОРОВА - 13,033.

18 марта. Мужчины. Опорный прыжок. 1. Булавский (Белоруссия) - 14,283. 2. Юло (Филиппины) - 14,183. 3. Кузовков (Грузия) - 14,133… 8. ВАСИЛЕНКО - 13,066. В квалификации : 12. ГРИБУК - 13,366. Конь. 1. Вэн Хао (Китай) - 15,100. 2. Ли Чи-кай (Тайвань) - 14,766. 3. Сугино (Япония) - 14,633. В квалификации : 24. СЕНИЧКИН - 12,100. 25. ШКЛЯРЕНКО (оба - Украина) - 12,033.

Перекладина. 1. Дерло (Голландия) - 14,700. 2. Лиховицкий - 14,200. 3. Ковачевич (Хорватия) - 14,166. В квалификации : 12. ВАСИЛЕНКО - 13,033. 24. ШКЛЯРЕНКО - 11,300.