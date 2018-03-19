Фиорентина переименовала клубную базу в честь Давиде Астори

Руководство "Фиорентины" решило переименовать клубную тренировочную базу в честь Давида Астори. 31-летний капитан "фиалок" неожиданно умер 4 марта, всего за несколько часов до встречи с "Удинезе".

Таким образом, учебная база "Фиорентины" теперь будет называться "Спортивный центр Давиде Астори". Ранее "Фиорентина" заявила, что 13-й номер, под которым выступал итальянский защитник, будет выведено из использования игроками.

Давиде Астори - воспитанник "Милана". Затем он защищал цвета "Кальяри", "Ромы" и "Фиорентины", а также сыграл 14 матчей за сборную Италии.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.

Beautiful ???? pic.twitter.com/6HPo5P4jrc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 11 ??????? 2018


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