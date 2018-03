Фиорентина переименовала клубную базу в честь Давиде Астори

Руководство "Фиорентины" решило переименовать клубную тренировочную базу в честь Давида Астори. 31-летний капитан "фиалок" неожиданно умер 4 марта, всего за несколько часов до встречи с "Удинезе".

Таким образом, учебная база "Фиорентины" теперь будет называться "Спортивный центр Давиде Астори". Ранее "Фиорентина" заявила, что 13-й номер, под которым выступал итальянский защитник, будет выведено из использования игроками.

Давиде Астори - воспитанник "Милана". Затем он защищал цвета "Кальяри", "Ромы" и "Фиорентины", а также сыграл 14 матчей за сборную Италии.