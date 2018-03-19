Стамбули: Ибрагимович считает себя богом

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Бенжамен Стамбули поделился впечатлениями от общения со Златаном Ибрагимовичем. Он выступал с именитым шведом за ПСЖ.

- Мы вместе были на физиотерапии, а по телевизору как раз показывали новости. Златан попросил меня перевести, потому что сюжет был о нём. Я сказал ему, что телевизионщики назвали его королём Парижа. Думал, он обрадуется такому сравнению, ведь люди так сильно любят его. А ничего подобного! Ибрагимович очень сильно разозлился и закричал: "Какого чёрта? Я не король, я же бог!". Этот парень просто сумасшедший, - признался Стамбули в интервью Goal.com.

Напомним, 36-летний форвард, выступавший за парижан с 2012 по 2016 гг., считался лучшим бомбардиром в истории французского клуба (156 голов). Правда, в январе 2018-го это звание досталось Эдинсону Кавани.