Вербич: В Киеве дорого? Это вы в Дании не жили

24-летний словенский новичок "Динамо" Беньямин Вербич быстро освоился в Украине и уже нашел любимый ресторан.

- Беньямин, как ты обживаешься в Киеве? Твои первые впечатления о городе?



- Просто супер, очень красивый. Я тут уже освоился, быстро привык и к городу, и к людям, и к партнерам по команде. Чувствую себя здесь очень комфортно.

- Жилье себе уже нашел?



- Да, с помощью Берислава (селекционера "Динамо" Берислава Станоевича, во время интервью помогавшего нам с переводом. - Авт.) уже подобрал хорошую квартиру и живу там со своей девушкой. Ей тоже нравится в Киеве . Мы уже несколько раз гуляли вместе по городу, когда у меня было свободное время.

- Любимые места для романтических прогулок появились?



- Пока появился только любимый ресторан - "Ману", там готовят блюда перуанской кухни.

- Кстати, как тебе киевские цены? Драговичу, когда он только приехал, показалось все дорого.

