Ярослав Свищев: Старались сыграть надежно

В воскресенье, 18 марта, "Донбасс" на льду дружковской арены "Альтаир" с "сухой" победы над "Кременчуком" стартовал в финальной серии Украинской хоккейной лиги. После финальной сирены нападающий дончан Ярослав Свищев рассказал о настрое команды на игру.

"Несмотря на некоторый мандраж, мы все хорошо настроились и морально, и физически. Мы выиграли, но у нас было много моментов, были ошибки. Так что нужно подтягивать реализацию и исправлять неточности в игре, чтобы выиграть всю серию.

Когда ведешь в счете в 2 шайбы, появляется ощущение, что ты можешь где-то рискнуть. Но в первую очередь мы старались сыграть надежно, а уже потом задавить соперника.

Очень понравилась поддержка трибун – в начале матча даже не было слышно музыки, потому что вся арена кричала. Как наши болельщики, так и поклонники "Кременчука" были очень заряжены, и это здорово".