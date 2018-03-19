Бавария не продаст Левандовски дешевле ста миллионов
Руководство мюнхенской "Баварии" не намерено вести переговоры о трансферной цене ниже ста миллионов евро за своего форварда Роберта Левандовски, пишет Кикер в сегодняшнем выпуске.
Польским бомбардиром интересуются "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", но у него действующий контракт подписан до 2021 года. По информации мюнхенского издания "Merkur", президент "Королевского клуба" Флорентино Перес сообщил Карл-Хайнцу Румменигге, что не разговаривал с представителями Левандовского.
В августе Роберту исполнится 30 лет. В 121 матче в Бундеслиге за "Баварию" он забил сто мячей и отдал 22 голевых передачи. Всего на счету польского бомбардира 141 гол в 183-х играх в составе мюнхенского гранда.
Ранее в этом сезоне Левандовски обогнал Клаудио Писарро, у которого осталось 87 мячей за "Баварию", хотя перуанец по-прежнему лидирует среди зарубежных бомбардиров Бундеслиги с 192 голами. В настоящее время у Левандовски в общей сложности 174 мяча, так как 74 раза он отличился в составе дортмундской "Боруссии".
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