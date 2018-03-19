Леоненко: Шахтер должен был проходить Рому. Футбол

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Леоненко рассказал об игре «Шахтера» в Риме.

Было видно, что «Рома» побаивалась «горняков». «Шахтер» контролировал мяч, но не атаковал – это и убило команду. В первом тайме нужно вспомнить момент Феррейры, но здесь нормальных слов нет. Полузащита «Шахтера» не сыграла, точнее им не дали сыграть, в этой игре был лучшим Исмаили. Для «Шахтера» главное - это атака, но почему Пятов выполнил 19 передач? Толку от контроля мяча нет.

При пропущенном мяче я насчитал четыре ошибки. Это детский сад для «Шахтера», просто катастрофа. Почему Бутко отбирал мяч в центре поля? Ордец отошел на правый фланг обороны, еще и делали офсайд. Мог спасти ситуацию Ракицкий, если бы он контролировал Джеко.

В конце сыграла психология, поэтому «Рома» и отошла назад. Теперь давайте вспоминать моменты в Харькове, где не забил Феррейра. «Шахтер» должен был проходить «Рому».