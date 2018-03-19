Педро: У нас сложная ситуация в АПЛ

Нападающий "Челси" Педро Родригес рад своему победному голу, который, с его собственных слов, был забит в непривычном для него стиле.

Испанец славится техничной работой с мячом ногами, но вчера на «Кинг Пауэр Стэидум» он забил победный мяч в ворота «Лестера» ударом головой. Примечательно, что в четвертьфинале Кубка Англии прошлого сезона Педро также забил победный мяч головой в ворота «Вулверхэмптона».

Во вчерашней встрече Педро в дополнительное время заменил Виллиана, после чего результативно замкнул подачу Н’Голо Канте.

«Было очень странно забить головой, – цитирует Педро официальный сайт "Челси". – Это хорошо для моей уверенности и помогло нам пройти в следующий раунд Кубка Англии».

«Это был очень сложный матч для нас. Там всегда сложно играть. У них есть очень хорошие игроки вроде Варди и Мареза, и они хороши в контратаках».

«Нам было сложно находить пространство между линиями для Эдена и Виллиана».

«Они очень хорошо оборонялись, высоко прессинговал,и и у них сильные защитники вроде Магуайера и Моргана. Очень сложно обыграть такую команду, но важнее всего, что мы добились победы и прошли в следующий раунд».

Педро также отметил, что рад за своего соотечественника Альваро Морату, который в первом тайме вывел команду вперед, уверенно реализовав выход один на один. Голы испанских игроков позволили «синим» выйти в полуфинал КА, где в следующем месяце на «Уэмбли» команда встретится с «Саутгемптоном». В прошлом сезоне «Челси» добрался до финала турнира, где уступил «Арсеналу», и в сезоне нынешнем намерен выступить еще успешнее.

«Это хорошо для нашей уверенности и поможет нам в борьбе в следующих матчах. У нас сложная ситуация в АПЛ, но в Кубке Англии мы вышли в полуфинал, где сыграем с «Саутгемптоном». Для нас это возможность выйти в финал и побороться до конца сезона за попадание в топ-4».

«Но сейчас нужно наслаждаться этой победой, потому что это тяжелая победа над «Лестером».