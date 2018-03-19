НХЛ: Генменеджеры обсудят ситуацию в хоккее

Протест тренера в связи с атакой на вратаря станет одной из тем в повестке дня собрания генеральных менеджеров клубов НХЛ , которое пройдет с понедельника по среду в клубе "Бока-Бич" во Флориде, сообщает nhl.com.

"Можно сказать, что в этом году мы очень довольны и горды уровнем хоккея в лиге, упорной борьбой в чемпионате, но при этом все хотели бы воспользоваться возможностью и обсудить на собрании правило о протестах тренера в связи с атакой на вратаря, - сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли. - Работает ли оно? Можно ли его улучшить? Уверен, эти вопросы станут предметом дискуссий и будут высказаны разные точки зрения. С нетерпением жду этого".

По рекомендации генеральных менеджеров тренеры клубов НХЛ , начиная с сезона 2015-16 годов, получили право требовать видеоповтор после заброшенной шайбы, если они считают, что соперник вошел в зону с офсайдом или атаковал вратаря.

27 января 2018 года во время "Матча звезд НХЛ " в Тампа-Бэй состоялось рабочее заседание группы, в которую вошли представители департамента хоккейных операции НХЛ , судьи, тренеры и генеральные менеджеры. Они обсуждали атаку на вратаря и повторы.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после заседания заявил, что было принято единодушное решение изменить подход к рассмотрению повторов. Судьям было рекомендовано не искать то, что может отменить уже принятое решение, а понять, можно ли было принять решение получше.

"Посмотрите внимательно, но не надо копаться в ситуации до судного дня, - говорил тогда Беттмэн. - Подход должен заключаться в том, что принятое решение было правильным, если только у вас нет явных причин отменить его. И не стоит их выискивать".

Атака на вратаря по-прежнему привлекает повышенное внимание со стороны лиги, генеральных менеджеров и тренеров. Некоторые публично просили внести уточнения в правило и процедуру просмотра, потому что они не понимают до конца, в каких случаях стоит выносить протест.

"Речь идет о том, чтобы стать лучше, и мы ищем разные способы для этого, - говорит генеральный менеджер "Сент-Луис Блюз" Дуг Армстронг. - Задача генеральных менеджеров заключается в том, чтобы развиваться вместе с хоккеем, сделать его максимально здоровым. Ради этого мы работаем. Надо отдать должное лиге, они все делают для этого. То, о чем мы сейчас говорим, является развитием правила. Нет смысла обсуждать его пока все не высказались по этому поводу".

Генеральные менеджеры не намерены коренным образом менять правила атаки на вратаря и протеста тренера в силу субъективного характера такого решения.

"Какое бы решение не было принято, всегда будет другая точка зрения, - говорит генеральный менеджер "Калгари Флэймз" Брэд Треливинг. - Конечно, хочется быть объективным, непредвзятым, но дело касается твоей команды. Поэтому все равно будешь рассматривать ситуацию с определенной точки зрения. Соответственно есть предвзятость. Разговор будет интересным, и я уверен, что нам удастся внести большую ясность в этот вопрос".

Генеральные менеджеры также обсудят правило положения вне игры, чтобы позволить судьям свободнее трактовать его. Речь прежде всего касается конька, который находится над синей линией в момент пересечения ее шайбой.

"Как всегда, я жду тщательной и плодотворной дискуссии по всем аспектам игры, - сказал Билл Дэйли. - Это уникальная возможность собрать вместе людей, живущих хоккеем каждый день, для того, чтобы обсудить ситуацию в нашем виде спорта, в лиге, понять, что работает хорошо, а что можно улучшить".

"Как всегда, я жду тщательной и плодотворной дискуссии по всем аспектам игры, - сказал Билл Дэйли. - Это уникальная возможность собрать вместе людей, живущим хоккеем каждый день, для того, чтобы обсудить ситуацию в нашем виде спорта, в лиге, понять, что работает хорошо, а что можно улучшить".