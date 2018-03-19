Паралимпиада-2018: Больше, чем команда

Вчера в Пхенчхане завершились XII Паралимпийские зимние игры.

22 медали (семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых) - таков итог выступления украинской сборной на Играх в Пхенчхане. По итогам девяти дней соревнований подопечные Валерия Сушкевича расположились на шестой строчке в медальном зачете следом за США - 36 (13-15-8), командой НПА - 24 (8-10-6), Канадой - 28 (8-4-16), Францией - 20 (7-8-5) и Германией - 19 (7-8-4).

Пхенчхан. Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий СУШКЕВИЧ с чемпионами в эстафете Юрием УТКИНЫМ, Юлией БАТЕНКОВОЙ-БАУМАН, Оксаной ШИШКОВОЙ, Людмилой ЛЯШЕНКО, а также гайдами Виталием КАЗАКОВЫМ и Русланом ПЕРЕХОДОЙ. Фото: НПКУ

Как минимум французов и немцев мы могли обойти, если бы не стечение обстоятельств вчера в открытой лыжной эстафете 4х2,5 км. С самого начала гонка у нас не задалась. Первый участник от Украины Ярослав Решетинский упал и соответственно потерял время.

Затем была допущена ошибка при передаче эстафеты. Ольга Прилуцкая отправилась на дистанцию раньше, чем финишировал ее 25-летний коллега из Киева . Григорий Вовчинский и Анатолий Ковалевский на третьем и четвертом этапах подняли команду на бронзовую позицию. Но радость сдерживала звездочка, которая мигала в протоколе возле Украины. В итоге она превратилась в минуту штрафа, и украинская четверка опустилась на пятую строчку.

Руководство команды подало протест, так как инцидент с фальстартом произошел, по сути, по вине женщины-маршала, которая раньше времени, убрав руку с нашей незрячей спортсменки, тем самым дала ей сигнал, что можно стартовать. Но протест не был удовлетворен. В течении 72 часов станет известна судьба соответствующего аппеляциинного заявления.

К счастью, в первой эстафете - смешанной 4x2,5 км все сложилась гораздо удачнее для Украины. Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова одержали убедительную победу, больше чем на 50 секунд опередив ближайших соперников из Канады и Германии.

Отметим, что для Батенковой-Бауман это была не просто первая медаль в Пхенчхане, но и первое золото на Паралимпиадах, которых в карьере 34-летней представительницы Волынского центра «Инваспорт» было четыре, дебютировала она еще в Турине-2006. Юлия 13 раз поднималась на пьедестал Игр, но до первой ступеньки добралась только на 14-й в Пхенчхане.

Юлия Батенкова-Бауман. - Эти - Я не могу поверить своему счастью, - не сдерживала эмоций в интервью официальному сайту Международного паралимпийского комитета (IPC). - Эти игры складывались для меня неудачно. Я заболела и не смогла показать ничего из того, на что была готова. Накануне я молила Бога, чтобы он помог мне завоевать медаль для моей золотой доченьки Златы. И вот после всех трудностей, через которые я прошла, после стольких лет в спорте, я, наконец, стою на высшей ступеньке пьедестала, и особенно приятно, что стою не одна. Мы как семья. И командный дух у нас такой сильный, что мне кажется его даже в воздухе сегодня можно было почувствовать.

Золото эстафетной команды стало седьмой наградой высшей пробы для нашей страны в Пхенчхане, что позволило по этому показателю сравняться с самой успешной Паралимпиадой в истории Украины - в Турине-2006. Там у нас также было семь золотых.

В шестой раз гимн Украины прозвучал над Пхенчханом двумя днями ранее благодаря Виталию Лукьяненко (гайд Иван Марчишак). Для него самого золото в биатлонной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами среди спортсменов с нарушением зрения стало тринадцатой в общем и шестой высшей пробы медалью Паралимпийских игр , а их в карьере 39-летнего воспитанника Сумского и Харьковского отделений «Инваспорта» было шесть, начиная с Нагано-1998.

Лукьяненко, имея в пассиве один промах на втором рубеже, перед заключительной стрельбой шел вторым, проигрывая около полуминуты своему младшему товарищу по команде 21-летнему Александру Казику из Винницкой области. Но если дебютант Паралимпиады (класс B1, гайд Сергей Кучерявый) к одному штрафу на третьем рубеже, добавил еще один на четвертом, то опытнейший Лукьяненко (класс B3) отстрелялся чисто, что оказалось решающим аргументом в споре за золото Пхенчхана. В итоге соотечественников разделило 23,6 секунды.

- В конце я чуть не потерял сознание, - признался после финиша в интервью официальному сайту Международного паралимпийского комитета (IPC) Виталий Лукьяненко. - Такая сильная усталость была. Думаю, я пробежал 15 км, не хуже, чем 7,5. По крайней мере, интенсивность и скорость была такая же несмотря на то, что дистанция в два раза длиннее.

Отметим, что это был третий раз за Паралимпиаду в Корее, когда сразу два представителя Украины поднялись на пьедестал в одном виде программы

Также в заключительный день соревнований в биатлоне серебряной медалисткой в гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами среди спортсменок с нарушением зрения стала Оксана Шишкова. 26-летняя спортсменка из Харькова допустила один промах и разделила на пьедестале стрелявших чисто Михалину Лысову из команды НПА и немку Клару Клюг, первой проиграв около трех минут, вторую опередив на 34,8 секунды. Примечательно, что Шишкова (гайд Виталий Казаков) собрала самую большую коллекцию наград на корейской земле: два золото , три серебра и бронзу.

Григорий Вовчинский. Для 29-летнего представителя Черкасского центра «Инваспорт», выступавшего в Ванкувере и Сочи, это была шестая паралимпийская награда в карьере, но только первая на Играх-2018. Дважды он останавливался в шаге от пьедестала в биатлоне, был шестым в лыжном спринте. В субботу, последний день розыгрыша индивидуальных наград в центре «Альпензия», украинцы на пьедестал поднимались дважды. В лыжной гонке на 10 км стоя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата вице-чемпионом Пхенчхана, уступив 8,7 секунды японцу Юсихиро Нитта, стал. Для 29-летнего представителя Черкасского центра «Инваспорт», выступавшего в Ванкувере и Сочи, это была шестая паралимпийская награда в карьере, но только первая на Играх-2018. Дважды он останавливался в шаге от пьедестала в биатлоне, был шестым в лыжном спринте.

- Здесь было пять видов программы , в которых я рассчитывал побороться за медаль, - приводит слова Вовчинского сайт IPC. - Но всякий раз что-то шло не так. Один промах, и я выпадал из тройки призеров, это было ужасно. Вчера моя дочка Адриана сказала мне: «Папочка, если ты не завоюешь медаль, я буду очень огорчена». Думаю, ее слова, поддержка и вера семьи, придали мне сил в сегодняшней гонке . И я, наконец, показал то, на что на самом деле способен.

Максим Яровый к золоту в США , 11,5 - Син Ый Хену, завоевавшему первое В свою очередьк золоту в гонке на 15 км сидя добавил в предпоследний день Паралимпиады-2018 бронзу на дистанции в двое короче, то есть 7,5. В споре за третье место 28-летний спортсмен из Николаева на 10,4 секунды опередил товарища по команде Тараса Радя. 6,2 секунды Яровый проиграл серебряному призеру Дэниелу Кноссену из, 11,5 - Син Ый Хену, завоевавшему первое золото Кореи в истории Зимних Паралимпийских игр

22 медали, которые везут украинцы из Пхенчхана, это меньше, чем было в Турине-2006 и Сочи-2014, где подопечные Валерия Сушкевича завоевывали по 25 наград, но больше, чем в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010. «Сине-желтые» подтвердили, что остаются одной из сильнейших держав в паралимпийском спорте и показали, чего могли бы достичь украинцы и в других сферах, если бы также сообща работали на результат, а не занимались выяснением отношений и удовлетворением личных интересов.

ВСЕ МЕДАЛИ

З С Б Всего

1. США 13 15 8 36

2. НПА 8 10 6 24

3. Канада 8 4 16 28

4. Франция 7 8 5 20

5. Германия 7 8 4 19

6. УКРАИНА 7 7 8 22

7. Словакия 6 4 1 11

8. Белоруссия 4 4 4 12

9. Япония 3 4 3 10

10. Голландия 3 3 1 7

11. Швейцария 3 - - 3

12. Италия 2 2 1 5

13. Великобритания 1 4 2 7

14. Норвегия 1 3 4 8

15. Австралия 1 - 3 4

16. Корея 1 - 2 3

Н.Зеландия 1 - 2 3

Финляндия 1 - 2 3

19. Хорватия 1 - 1 2

20. Казахстан 1 - - 1

Китай 1 - - 1

22. Австрия - 2 5 7

23. Испания - 1 1 2

24. Швеция - 1 - 1

25. Бельгия - - 1 1

Польша - - 1 1