Тер Штеген: Надеемся, Иньеста останется в Барселоне

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген призвал напарника по команде Андреса Иньесту отказаться от прибыльного перехода в китайский клуб и остаться в клубе еще на несколько лет.

"Иньеста? Все в клубе надеются, что он останется, - цитирует вратаря испанская пресса после победы над "Атлетиком" из Бильбао" (2:0). - Для клуба это было бы хорошо. Иньеста мог бы помочь нам в этом сезоне и в последующих.

Это его личное решение. Он очень важный игрок для клуба, а также отличный человек. У нас была очень хорошая первая половина сезона, хотя мы потеряли концентрацию и позволили соперникам приблизиться к нам. Тем не менее, важно то, что мы победили сегодня.

Это была сложная игра, но мы забили больше и, главное, что не пропустили. Впереди у нас сложные игры. Нам еще предстоит сыграть с "Ромой" в Лиге чемпионов. У нас есть отличная возможность выйти в полуфинал и побороться за еще один трофей".