НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Джеффа Тига (Миннесота Тимбервулвз), Рассела Уэстбрука (Оклахома-сити Тандер), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан Пеликанс), Криса Пола (Хьюстон Рокетс) и Си Джея Майлза (Торонто Рэпторс).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата.

Торонто - Оклахома - 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)
Нью-Орлеан - Бостон - 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13)
Миннесота - Хьюстон - 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)
Клипперс - Портленд - 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)/


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Лопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. ФутболЛопетеги: Мората будет иметь хорошие шансы поехать на ЧМ. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Фелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять головФелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять голов
Последние новости
Подгружаем последние новости