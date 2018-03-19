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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Джеффа Тига (Миннесота Тимбервулвз), Рассела Уэстбрука (Оклахома-сити Тандер), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан Пеликанс), Криса Пола (Хьюстон Рокетс) и Си Джея Майлза (Торонто Рэпторс). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча регулярного чемпионата. Торонто - Оклахома - 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)

Нью-Орлеан - Бостон - 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13)

Миннесота - Хьюстон - 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)

Клипперс - Портленд - 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)/

Terrikon

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