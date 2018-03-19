"Шахтёр" установил новый рекорд УПЛ

"Гроняки" одержали пятую подряд крупную победу в чемпионате Украины

"Шахтёр" установил новый рекорд УПЛ
Фото: официальный сайт клуба

Донецкий "Шахтёр", в 24-м туре Премьер-лиги обыграв "Мариуполь" на своём поле со счётом 3:0, одержал пятую подряд победу с крупным счётом. Таким образом, донецкий клуб побил рекорд чемпионата Украины по победным сериям с крупным счётом.

Теперь на счету подопечных Паулу Фонсеки пять разгромных побед в чемпионате подряд: "Шахтёр" последовательно обыграл "Черноморец" (5:0), "Звезду" (5:0), "Карпаты" (3:0), "Ворсклу" (3:0) и "Мариуполь" (3:0).

Как видим, все победы были одержаны на "ноль".

Ранее серию из четыре крупных побед подряд в чемпионатах Украины, причем по три раза, имели киевские динамовцы и тот же "Шахтер".

Отметим, в турнирной таблице "горняки" на 6 очков опережают "Динамо".


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