"Шахтёр" установил новый рекорд УПЛ
"Гроняки" одержали пятую подряд крупную победу в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтёр", в 24-м туре Премьер-лиги обыграв "Мариуполь" на своём поле со счётом 3:0, одержал пятую подряд победу с крупным счётом. Таким образом, донецкий клуб побил рекорд чемпионата Украины по победным сериям с крупным счётом.
Теперь на счету подопечных Паулу Фонсеки пять разгромных побед в чемпионате подряд: "Шахтёр" последовательно обыграл "Черноморец" (5:0), "Звезду" (5:0), "Карпаты" (3:0), "Ворсклу" (3:0) и "Мариуполь" (3:0).
Как видим, все победы были одержаны на "ноль".
Ранее серию из четыре крупных побед подряд в чемпионатах Украины, причем по три раза, имели киевские динамовцы и тот же "Шахтер".
Отметим, в турнирной таблице "горняки" на 6 очков опережают "Динамо".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
19.03.2018 11:03
19.03.2018 12:15