Хэмилтон - очевидный фаворит Гран-при Австралии

В ближайший уик-энд стартует сезон Формулы-1 - состоится Гран-при Австралии. За неделю до этого события букмекеры уже вовсю принимают ставки на победителя этого соревнования.

Явным фаворитом считается прошлогодний и четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон - ставки на него принимаются по коэффициенту 2.00. Его ближайшим конкурентом, как и в прошлом году, видят Себастьяна Феттеля (4.33), который продемонстрировал прекрасное пилотирование на предсезонных тестах (к тому же, специалисты предсказывают Ferrari быстрый прогресс в первой половине чемпионата). Третьим в списке идет Макс Ферстаппен (6.00) - от него ожидают серьезной борьбы в этом сезоне, подкрепленной несомненным прогрессом болида Red Bull.

Далее идут вторые пилоты ведущих команд - Валттери Боттас, Даниэль Риккардо (по 8.00) и Кими Райкконен (26.00). Достаточно высоко, по сравнению с остальными, оценивают шансы McLaren - у ее пилотов коэффициенты 51.00 (Фернандо Алонсо) и 151.00 (Стоффель Вандорн).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Лангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятностиЛангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятности
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes рассматривает вероятность ухода Хэмилтона в FerrariMercedes рассматривает вероятность ухода Хэмилтона в Ferrari
Кадар: Лацио до сих пор является фаворитом нашей парыКадар: Лацио до сих пор является фаворитом нашей пары
99-летний пловец из Австралии установил мировой рекорд99-летний пловец из Австралии установил мировой рекорд
Пеле: Сборная Бразилии всегда фаворит ЧМПеле: Сборная Бразилии всегда фаворит ЧМ
Чемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицуЧемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицу
Хави: ПСЖ - фаворит в противостоянии с Реалом. ФутболХави: ПСЖ - фаворит в противостоянии с Реалом. Футбол
Хави: ПСЖ является фаворитом в матчах с РеаломХави: ПСЖ является фаворитом в матчах с Реалом
Марта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в АвстралииМарта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в Австралии
Марта Костюк сыграет в финале турнира в АвстралииМарта Костюк сыграет в финале турнира в Австралии
Марта Костюк снова побеждает в АвстралииМарта Костюк снова побеждает в Австралии
Последние новости
Подгружаем последние новости