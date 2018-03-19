Хэмилтон - очевидный фаворит Гран-при Австралии

В ближайший уик-энд стартует сезон Формулы-1 - состоится Гран-при Австралии. За неделю до этого события букмекеры уже вовсю принимают ставки на победителя этого соревнования.

Явным фаворитом считается прошлогодний и четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон - ставки на него принимаются по коэффициенту 2.00. Его ближайшим конкурентом, как и в прошлом году, видят Себастьяна Феттеля (4.33), который продемонстрировал прекрасное пилотирование на предсезонных тестах (к тому же, специалисты предсказывают Ferrari быстрый прогресс в первой половине чемпионата). Третьим в списке идет Макс Ферстаппен (6.00) - от него ожидают серьезной борьбы в этом сезоне, подкрепленной несомненным прогрессом болида Red Bull.

Далее идут вторые пилоты ведущих команд - Валттери Боттас, Даниэль Риккардо (по 8.00) и Кими Райкконен (26.00). Достаточно высоко, по сравнению с остальными, оценивают шансы McLaren - у ее пилотов коэффициенты 51.00 (Фернандо Алонсо) и 151.00 (Стоффель Вандорн).