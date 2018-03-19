Вальверде: Нам нужно перевести дух

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает победу своей команды над "Атлетиком" из Бильбао странной, но уверен, что международный перерыв подоспел вовремя.

"Я сказал перед игрой, что очень важно выиграть, потому что осталось только 10 игр, - цитирует Вальверде испанская пресса. - Сейчас осталось только девять, что намного лучше. Есть 27 очков, и тот факт, что мы выиграли у себя дома, имеет решающее значение.

Это был странный матч. Мы владели мячом, играли отлично. "Атлетик" начал играть, когда сфы несколько расслабились. Из-за нашего жесткого графика матчей мы подсознательно посчитали, что победа уже в кармане. Хорошо, что выиграли.

Сейчас самое время проанализировать хорошие и плохие стороны игры. Нужно все исправить. Сезон возобновится в апреле и к этому моменту мы должны быть готовы. Международный перерыв? Он подоспел вовремя. Нам нужно перевести дух".