Наставник Донбасса: Где-то нам не повезло - могли забросить больше

В воскресенье, 18 марта, "Донбасс" с "сухой" победы против "Кременчука" стартовал в финальной серии УХЛ. После финальной сирены своей оценкой игры поделился наставник дончан Сергей Витер.

"Это была хорошая игра, от ножа. Две команды бились, просто у нас было больше моментов. Опять же, где-то нам не повезло – могли забросить еще. Но это плей-офф – забили три гола, пропустили ноль, идем дальше.

Мы не делали акцент на игре в меньшинстве, просто ребята бились, ложились под шайбу – это самое главное. При подготовке знали, что игроки "Кременчука" сейчас мобильные и в хорошей форме, к этому были готовы", - отметил Витер.

"Донбасс" - "Кременчук" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Счет в серии - 1:0

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25, 2:0 Мазур (Свищев), 36:50, 3:0 Денискин (Захаров, Лялька - больш.), 46:59.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Денискин, Игнатенко - Шпак; Савченко - Коваленко - Костиков, Жовнир - Ордынский; Свищев - Мазур - Ворона, Григорьев - Фирсов

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Козачук - Толстушко; Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Грицких - Костюк; Чорный - Гриценко - Полищук, Горлушко - Савицкий; Ефимочкин - Шиманский - Сеник, Наливайко.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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