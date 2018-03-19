Швед: Карпаты были лучше Александрии

Нападающий львовян Марьян Швед поделился мнением и ничейном результате выездной встречи с "Александрией" (1:1).

- Мой гол? Обыграв соперника один в один, не сомневаясь пробил. Для того я и нападающий, чтобы забивать. Несмотря на хорошую оборону "Александрии", удавалось их обыгрывать, отбирать мяч. У нас много исполнителей, которые хорошо играют в отборе. Жаль, что не забили больше, хотя имели несколько хороших моментов. Немного не повезло, но "Карпаты" действительно были лучше соперника.

В конце матча у меня было два хороших эпизода. Сам не понимаю, почему не отдал пас партнёрам, поскольку я видел, что есть свободный Санчес, набегает Голодюк. Решил пробить сам, хотя должен был отдать передачу. Хотел остановить мяч и пробить в дальний, но поехала нога, - приводит слова Шведа Информационный центр "зелёно-белых".