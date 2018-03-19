Сачко: Нам не хватило мастерства. Футбол

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко - о поражении в выездном матче 24-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо" (0:4).

- При всём уважении к "Динамо", мы рассчитывали на большее. В первом тайме выглядели неплохо. Впрочем, чтобы иметь большее против такого соперника, надо как минимум не пропускать после "стандартов". Сегодня мы много набегали, но не хватило мастерства, не хватило футболиста, который мог бы вести игру. При этом целая группа исполнителей просто выпала из игры. Индивидуальное мастерство футболистов "Динамо" было выше.

Конечно, хотелось бы играть на более качественных полях, да и не по такому холоду. На сборах мы вышли на пик формы, а сейчас её растеряли из-за условий, в которых приходится работать. Мы готовимся на искусственных полях, поэтому поменяли тренировочный процесс, чтобы не потерять наших футболистов, - отметил Сачко на пресс-конференции.