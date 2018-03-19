Сачко: Нам не хватило мастерства. Футбол

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко - о поражении в выездном матче 24-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо" (0:4).

- При всём уважении к "Динамо", мы рассчитывали на большее. В первом тайме выглядели неплохо. Впрочем, чтобы иметь большее против такого соперника, надо как минимум не пропускать после "стандартов". Сегодня мы много набегали, но не хватило мастерства, не хватило футболиста, который мог бы вести игру. При этом целая группа исполнителей просто выпала из игры. Индивидуальное мастерство футболистов "Динамо" было выше.

Конечно, хотелось бы играть на более качественных полях, да и не по такому холоду. На сборах мы вышли на пик формы, а сейчас её растеряли из-за условий, в которых приходится работать. Мы готовимся на искусственных полях, поэтому поменяли тренировочный процесс, чтобы не потерять наших футболистов, - отметил Сачко на пресс-конференции.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Лангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятностиЛангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятности
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Блок рекламы


Похожие новости
Леоненко: Шахтер должен был проходить Рому. ФутболЛеоненко: Шахтер должен был проходить Рому. Футбол
Хави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. ФутболХави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. Футбол
Швед: Это шаг вперед. ФутболШвед: Это шаг вперед. Футбол
Хайнкес: Лейпциг одержал заслуженную победу. ФутболХайнкес: Лейпциг одержал заслуженную победу. Футбол
Бернард: Возможно, вернусь в Бразилию. ФутболБернард: Возможно, вернусь в Бразилию. Футбол
Хочолава: Шахтер уверенно идет к своей цели. ФутболХочолава: Шахтер уверенно идет к своей цели. Футбол
Бундеслига, 27-й тур: Лейпциг обыгрывает Баварию! ФутболБундеслига, 27-й тур: Лейпциг обыгрывает Баварию! Футбол
Зидан: Ожидаю тяжелых и равных игр с Ювентусом. ФутболЗидан: Ожидаю тяжелых и равных игр с Ювентусом. Футбол
Бойчишин: Показали качественную игру в сложных условиях. ФутболБойчишин: Показали качественную игру в сложных условиях. Футбол
Алиев: С чего-то тренерскую карьеру нужно же начинать. ФутболАлиев: С чего-то тренерскую карьеру нужно же начинать. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости