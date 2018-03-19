Грачев: Матч с Мариуполем - прогулка для горняков

Экс-форвард "Шахтёра" Виктор Грачев поделился впечатлениями от победы "оранжево-чёрных" над "Мариуполем" (3:0).

- Счёт мог быть и более крупным. На свои три мяча "Шахтёр" точно наиграл. С таким составом "Мариуполю" было очень сложно бороться со столь серьёзным соперником. У хозяев было невероятное количество ударов по воротам, когда приазовцы смогли пробить лишь четыре раза. Здесь даже нечего обсуждать.

"Шахтёр" приложил столько усилий, сколько нужно было для победы. Наверное, Фонсеке понравилось выигрывать с таким счётом - 3:0. Всё по делу, эта игра стала прогулкой для "горняков", - сказал Виктор Грачев в эфире программы "Тур ONLINE".

"Шахтер" - "Мариуполь" 3:0 (2:0)

Голы: Исмаили, 27 (1:0); Марлос, 45 (2:0); Фред, 67 (3:0)

"Шахтер": Пятов; Хочолава; Бутко; Ракицкий; Исмаили; Степаненко (Дентиньо, 70); Марлос (Зубков, 82); Алан Патрик; Фред; Тайсон; Феррейра (Коваленко Вик., 86)

"Мариуполь": Худжамов; Белый (Белоконь, 89); Дава; Яворский; Неплях; Насонов; Тищенко И.; Мишнев; Демири (Быков, 79); Дедечко (Авагимян, 69); Диденко А.

Предупреждения: Ракицкий, 68 - Тищенко И., 88




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