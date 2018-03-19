Хайнкес: Лейпциг одержал заслуженную победу. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказал своё мнение касательно поражения мюнхенской команды в Лейпциге (1:2).

"Стоит признать, что нам противостоял великолепный соперник. Футболисты "Лейпцига" были очень агрессивны, много двигались и прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах. "Лейпциг" победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне", - констатировал Хайнкес в интервью клубной пресс-службе.

Мысль коуча продолжил и кипер "Баварии" Свен Ульрайх: "С самого начала мы не смогли найти свою игру и позволяли потери мяча, которые не должны были происходить. "Лейпциг" хорошо прессинговал, а после перехвата мяча быстро переходил в атаку. Мы играли не так хорошо, как обычно, были пассивны. "Бавария" не лучшим образом распоряжалась мячом, в нашей игре не было спокойствия".