Хайнкес: Лейпциг одержал заслуженную победу. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказал своё мнение касательно поражения мюнхенской команды в Лейпциге (1:2).

"Стоит признать, что нам противостоял великолепный соперник. Футболисты "Лейпцига" были очень агрессивны, много двигались и прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах. "Лейпциг" победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне", - констатировал Хайнкес в интервью клубной пресс-службе.

Мысль коуча продолжил и кипер "Баварии" Свен Ульрайх: "С самого начала мы не смогли найти свою игру и позволяли потери мяча, которые не должны были происходить. "Лейпциг" хорошо прессинговал, а после перехвата мяча быстро переходил в атаку. Мы играли не так хорошо, как обычно, были пассивны. "Бавария" не лучшим образом распоряжалась мячом, в нашей игре не было спокойствия".




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  "Донбасс" и "Кременчуг" рвутся в финал (ВИДЕО)  
Паралимпиада-2018: Молодо-золото. ФутболПаралимпиада-2018: Молодо-золото. Футбол
Лангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятностиЛангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятности
Евгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". ФутболЕвгений МАКАРЕНКО: "В сборную не зовут, но я не отчаиваюсь". Футбол
Двукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной КубыДвукратный чемпион мира по боксу Аргильягос совершил побег из расположения сборной Кубы
Блок рекламы


Похожие новости
Леоненко: Шахтер должен был проходить Рому. ФутболЛеоненко: Шахтер должен был проходить Рому. Футбол
Хави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. ФутболХави: В Барселоне учат быть хорошим человеком. Футбол
Швед: Это шаг вперед. ФутболШвед: Это шаг вперед. Футбол
Сачко: Нам не хватило мастерства. ФутболСачко: Нам не хватило мастерства. Футбол
Бернард: Возможно, вернусь в Бразилию. ФутболБернард: Возможно, вернусь в Бразилию. Футбол
Хочолава: Шахтер уверенно идет к своей цели. ФутболХочолава: Шахтер уверенно идет к своей цели. Футбол
Бундеслига, 27-й тур: Лейпциг обыгрывает Баварию! ФутболБундеслига, 27-й тур: Лейпциг обыгрывает Баварию! Футбол
Лига 1: "ПСЖ" одержал 13-ю победу крядуЛига 1: "ПСЖ" одержал 13-ю победу кряду
Зидан: Ожидаю тяжелых и равных игр с Ювентусом. ФутболЗидан: Ожидаю тяжелых и равных игр с Ювентусом. Футбол
Бойчишин: Показали качественную игру в сложных условиях. ФутболБойчишин: Показали качественную игру в сложных условиях. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости