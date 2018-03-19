Бабич: Можем оценить свой уровень

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал встречу с «Шахтёром» в рамках 24-го тура УПЛ.

- Направляясь в Харьков на игру с «Шахтером», мы понимали, что будет много работы в обороне, и настраивали ребят. Только об этом я и могу говорить, потому что в атаке у нас мало что получалось. «Горняки» владели преимуществом и создавали моменты, но по крайней мере в эпизодах с двумя пропущенными мячами мы недоработали в защите - были допущены индивидуальные тактические ошибки.

В таких поединках мы можем оценить свой уровень, проанализировать действия и понять, над чем нужно трудиться. Понимаем, что не хватило скорости впереди, не удалась фаза перехода из обороны в нападение, - отметил Бабич.


Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


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