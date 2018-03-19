Конте: Продемонстрировали волю к победе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен характером своих подопечных, который они проявили в поединке 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" (2:1). Решающий гол был забит уже в дополнительное время.

- Мы показали характер в сложном матче против действительно сильного соперника. Провести на поле 120 минут в сложных погодных условиях после тяжелого европейского выезда было крайне непросто. Мы сражались и продемонстрировали волю к победе, что позволило нам во второй раз подряд достичь стадии полуфиналов.

Что касается решающего мяча Педро, то он забивал головой на этом стадионе и в прошлом году. Это великолепно. Педро всегда отдает все силы в каждом эпизоде в любой момент матча, независимо от того, выходит он в старте или появляется на замену. Я очень доволен им.

Встреча с "Саутгемптоном"? На этой стадии турнира нет смысла надеяться на легкого соперника. Не забывайте, что "Манчестер Сити" уступил дорогу "Уигану". Мы должны быть готовы сражаться за путевку во второй подряд финал на "Уэмбли". Этот матч будет крайне важным для нас, и мы знаем, что настрой "Саутгемптона" будет таким же, - цитирует Конте клубная пресс-служба.