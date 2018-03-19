Хацкевич: Хачериди нужно разобраться в себе

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу над "Ворсклой" (4:0), а также снова затронул тему конфликта с центрбеком киевлян Евгением Хачериди.

- В первом тайме было достаточно много сумбура и брака - теряли мяч в простых ситуациях. Не знаю, с чем это это связано. Возможно, ноги замёрзли. Но должны играть более надежно. Сегодня два стандарта пришли нам на помощь, реализовали свои моменты и довели игру до победы.

Что касается ситуации с Хачериди, то я за свои слова отвечаю. Хачериди нужно разобраться в себе. Я ему сказал, что безразличие - это самое страшное, что может быть у человека. На сегодняшний день он не соответствует тем требованиям, которые я предъявляю к центральным защитникам, - заявил Хацкевич на пресс-конференции.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


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