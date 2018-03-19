Донбасс всухую обыграл Кременчук

В воскресенье, 18 марта, на дружковской Ледовой арене "Альтаир" стартовала финальная серия второго сезона Украинской хоккейной лиги - "Донбасс" принимал "Кременчук". Перед началом матча спортсменов, зрителей и болельщиков ожидала традиционная церемония открытия - помимо приветственных речей от исполнительного директора Украинской хоккейной лиги Сергея Варламова и директора департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой областной государственной администрации Владимира Мыцыка, массовый номер показали воспитанники отделения фигурного катания и отделения хоккея ДЮСШ ХК "Донбасс".

Сам же матч полностью оправдал все ожидания, подарив всем зрителям классную борьбу двух равных коллективов - долгое время защита явно превосходила нападение. Это равенство, помноженное на высокий уровень ответственности, привело к значительному количеству удалений у обеих команд. Именно при игре в формате "4 на 4" и случился первый гол финала - форвард Андрей Денискин откликнулся на передачу Дмитрия Игнатенко и вывел "Донбасс" вперед.

Вторая двадцатиминутка стала логичным продолжением первой - скоростная игра с обилием силовой борьбы. При в целом равной игре на первый план вышло противостояние на трибунах - гостевой сектор "горожан" и фан-сектор донецкой команды в течение всего матча гнали своих любимцев вперед, задавая нужный уровень всему матчу. А в концовке периода свое слово вновь сказал "Донбасс" - Ярослав Свищев здорово доработал в центральной зоне и пустил к воротам Виталия Власенко Вадима Мазура, который в ближнем бою переиграл голкипера и удвоил преимущество дончан.

Заключительный отрезок встречи был последней возможностью для "Кременчука" зацепиться за результат в первом матче финала, однако на этот раз подопечные Александра Савицкого пропустили еще в первой половине периода - Андрей Денискин, Виктор Захаров и Виталий Лялька на троих "разобрали" защиту "горожан" и забили первый гол "Донбасса" в финале в большинстве. Андрей Денискин, в свою очередь, записал на свой счет дубль.

Таким образом, по разу отметившись забитыми голами в каждом из периодов и сохранив свои ворота "на замке", подопечные Сергея Витера, как и в прошлом сезоне, стартовали в финальной серии с победы. Напомним, что второй матч финальной серии состоится уже 20 марта. Встреча вновь пройдет на Ледовой арене "Альтаир".

"Донбасс" - "Кременчук" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Счет в серии - 1:0

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25, 2:0 Мазур (Свищев), 36:50, 3:0 Денискин (Захаров, Лялька - больш.), 46:59.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Денискин, Игнатенко - Шпак; Савченко - Коваленко - Костиков, Жовнир - Ордынский; Свищев - Мазур - Ворона, Григорьев - Фирсов

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чернышенко (А), Козачук - Толстушко; Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Грицких - Костюк; Чорный - Гриценко - Полищук, Горлушко - Савицкий; Ефимочкин - Шиманский - Сеник, Наливайко.