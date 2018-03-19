НБА: результаты матчей 19 марта

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Торонто - Оклахома - 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)
ТР: Дерозан - 24, Лоури - 22+10 передач
ОС: Уэстбрук - 37+13 подборов +14 передач, Адамс - 25

Нью-Орлеан - Бостон - 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13)
НО: Дэвис - 34+11 подборов, Диалло - 17
БС: Тэйтум - 23, Моррис - 17

Миннесота - Хьюстон - 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)
МС: Тиг - 23+11 передач, Уиггинс - 21
ХР: Харден - 34+12 передач, Пол - 18

Клипперс - Портленд - 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)
ЛК: Уильямс - 30, Харрелл - 24
ПТ: Лиллард - 23, Маккалум, Харклесс - по 21


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