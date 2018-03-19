Хочолава: Шахтер уверенно идет к своей цели. Футбол

Футболисты «Шахтера» Алан Патрик и Давид Хочолава – о матче с «Мариуполем».

Алан Патрик, полузащитник:

– Отличная игра. Получилось провести матч так, как мы и задумывали, выполнили те моменты, которые отрабатываем на тренировках. Добились хорошей победы, причем сделали это уверенно, что всегда важно. Если говорить о моем выходе в стартовом составе, то я рад такой возможности и готов помогать команде. В каждом поединке буду отдавать максимум сил, чтобы приносить пользу, поэтому Паулу и все футболисты могут на меня рассчитывать. Сейчас для нас самое главное – много трудиться на поле и делать так, чтобы «Шахтер» всегда выигрывал.

Давид Хочолава, защитник:

– Заслуженно победили, как и во всех предыдущих матчах чемпионата после зимнего перерыва. Уверенно идем к своей цели. Погода не удивляет: не впервые играем на таком холоде, поэтому уже адаптировались. Как привыкли и к тому, что в чемпионате соперники действуют против, используя тактику 1–9–1, то есть полностью отходят в штрафную и делают акцент на контратаках. В такой ситуации для нас, защитников, главным было при потере мяча быстро встречать Мишнева, не давать ему и другим игрокам «Мариуполя» переходить в атаку. Мы справились.


Terrikon со ссылкой на ФК "Шахтер"


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