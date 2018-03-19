НХЛ: Тампа побеждает, Вашингтон уступает, Лайне настигает Овечкина

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-19. Результаты всех матчей

"Колорадо" - "Детройт" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Дубль Нэйтана Маккиннона помог "Колорадо" одолеть "Детройт". Маккиннон забросил свои 37-ю и 38-ю шайбы в сезоне и стал вторым по результативности за сезон в команде после Милана Хейдука, который в сезоне 2002-2003 отправил в ворота соперников 50 шайб.

"Вегас" - "Калгари" - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

42 сэйва Марка-Андре Флери помогли "Вегасу" обыграть "Калгари". Этот шатаут стал для вратаря 4-м в сезоне и 48-м в карьере. Хет-триком в составе "Голден Найтс" отметился Уильям Карлсон.

"Айлендерс" - "Каролина" - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Гол Тревора ван Римсдайка стал победным для "Каролины" в поединке с "Айлендерс" По шайбе в ворота соперников отправили Джейкоб Славин, Ли Стемпняк и Виктор Раск. У "Островитян" дублем отметился Андерс Ли.

"Тампа" - "Эдмонтон" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Дубль лидера рейтинга бомбардиров Никиты Кучерова помог "Тампе" одолеть "Эдмонтон". Теперь на счету россиянина 36 шайб. Еще одну шайбу в ворота "Ойлерз" провел Виктор Хедман.

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

"Филадельфия" закрепилась на третьем месте в Столичном дивизионе, обыграв на своей площадке "Вашингтон". Дублем в составе "Летчиков" отметился Уэйн Симмонс. По шайбе в ворота "Кэпиталз" отправили Шейн Гостисбир, Оскар Линдбум, Иван Проворов и Якуб Ворачек. В составе "Вашингтона" голом и ассистом отличился Александр Овечкин.

"Виннипег" - "Даллас" - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Дубль форварда "Виннипега" Патрика Лайне помог "Джетс" одолеть "Даллас". 43-я шайба в сезоне позволила финну догнать Александра Овечкина в рейтинге лучших снайперов сезона.

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 1:2, 0:1)

Гол Патрика Берглунда на 4-й минуте овертайма принес победу "Сент-Луису" над "Чикаго". В составе "Блэкхокс" хет-триком отметился Алекс Дебринкат.

"Анахайм" - "Нью-Джерси" - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы Райана Гецлафа, Якоба Силфверберга, Брэндона Монтура и Рикарда Ракелла принесли победу "Анахайму" над "Нью-Джерси". В составе "Дэвилз" отличились Кайл Палмиери и Патрик Марун.