Лион побеждает в Марселе с драмой на последних минутах

"Лион" обыграл марсельских "тезок" на "Велодроме" - 3:2 в дерби 30-го тура Лиги 1, вернувшись в битву за место в тройке призеров и, соответственно, участника квалификации Лиги чемпионов. Дерби оправдало большие ожидания и превратилось в настоящую драму, закончившись противостоянием стенку на стенку после финального свистка арбитра.

Поединок начался с давления хозяев, но в середине первого тайма гости упустили реальный шанс повести в счете. Стив Манданда спас после удара Винсента Траоре. И все же счет открыли хозяева. Роланду воспользовался классным пасом Адиля Рами. Через десять минут Рами уже стал антигероем, переправив мяч в свои ворота - 1:1. Перед перерывом произошло первое столкновение между игроками после кажущегося невинным единоборства Окампоса и Рафаэля, но до серьезной драки не дошло.

На 52-й минуте Хусем Ауа техничным ударом с границы штрафной площади оставил не у дел Манданда. Еще через несколько минут Траоре должен был решать исход встречи, но вратарь "Марселя" оставил интригу до последних минут. На 84-й минуте Костас Митроглу второй раз сравнял счет, воспользовавшись нерасторопностью защитников "Лиона". Однако радость "Велодрома" была преждевременной, в компенсированное время голова Мемфиса Депая принесла "львам" победу - 3:2!

С этим успехом "Лион" набрал 57 очков и сократил отставание от третьего "Марселя" до двух баллов, а от второго "Монако" - до девяти. ПСЖ благодаря позднему голу Дани Алвеса сумел одержать выездную волевую победу над "Ниццей" - 2:1. От чемпионства парижан отделяет восемь очков в семи матчах.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-03-18

"Марсель" - "Лион" 2:3 (1:1)



Голы: Роланду, 32 (1:0); Рами, 42 (автогол) (1:1); Ауа, 52 (1:2); Митроглу, 84 (2:2); Депай, 90 (2:3)



"Метц" - "Нант" 1:1 (1:1)



Голы: Ру, 12 (1:0); Ронжье, 23 (1:1)



"Ницца" - "ПСЖ" 1:2 (1:1)



Голы: Сент-Максимен, 17 (1:0); Ди Мария, 21 (1:1); Дани Алвес, 82 (1:2)



"Сент-Этьен" - "Генгам" 2:0 (1:0)



Голы: Суботич, 29 (1:0); Кабелла, 80 (2:0)

