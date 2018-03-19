Наполи тяжело обыгрывает Дженоа и приближается к Ювентусу
Конкурент "Ювентуса" за Скудетто "Наполи" сумел на "Сан Паоло" обыграть "Дженоа" - 1:0 в матче 29-м раунде Серии A. Неаполитанцы столкнулись с серьезным сопротивлением гостей, которые могли даже победить. Неожиданным героем стал центральный защитник "Наполи" Рауль Альбиоль, который после углового забил первый гол в сезоне в юбилейном двухсотом матче в составе "небесных".
Три очка позволили "Наполи" сократить до двух баллов отставание от "Ювентуса", который накануне неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером СПАЛ (0:0).
После победы в Киеве, "Лацио" не смог обыграть на своем поле "Болонью" - 1:1 и окончательно отдал четвертую лигочемпионовскую позицию "Интеру", имея на матч больше. "Лациале" рискуют остаться и без пятого места, на которое активно претендует "Милан", проявивший волю к победе в матче с "Кьево" - 3:2.
2017-18, Чемпионат Италии
Игровой день : 2018-03-18
"Беневенто" - "Кальяри" 1:2 (0:0)
Голы: Бриньола, 47 (1:0); Паволетти, 92 (1:1); Барелла, 96 (1:2)
"Кротоне" - "Рома" 0:2 (0:1)
Голы: Эль-Шаарави, 39 (0:1); Найнгголан, 75 (0:2)
"Лацио" - "Болонья" 1:1 (1:1)
Голы: Верди, 4 (0:1); Лукас Лейва, 16 (1:1)
"Милан" - "Кьево" 3:2 (1:2)
Голы: Чалханоглу, 10 (1:0); Степински, 33 (1:1); Инглезе, 35 (1:2); Кутроне, 54 (2:2); Андре Силва, 82 (3:2)
"Наполи" - "Дженоа" 1:0 (0:0)
Голы: Альбиоль, 73 (1:0)
"Сампдория" - "Интер" 0:5 (0:4)
Голы: Перишич И., 26 (0:1); Икарди, 30 (пенальти) (0:2); Икарди, 32 (0:3); Икарди, 44 (0:4); Икарди, 52 (0:5)
"Торино" - "Фиорентина" 1:2 (0:0)
Голы: Верету, 59 (0:1); Белотти, 86 (1:1); Теро, 93 (пенальти) (1:2)
"Верона" - "Аталанта" 0:5 (0:2)
Голы: Кристанте, 2 (0:1); Иличич, 45 (пенальти) (0:2); Иличич, 48 (0:3); Иличич, 69 (0:4); Гомес А., 71 (0:5)
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