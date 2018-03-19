Триумф нового поколения женского тенниса: 20-летняя японка выиграла Индиан-Уэллс

20-летняя Наоми Осака одержала пока самую большую победу в своей карьере, триумфовав на сильном турнире в Индиан-Уэллсе. В финале она была сильнее роSSийской теннисистки Дарьи Касткиной, убедительно обыграв ее в двух сетах - 6:3, 6:2 за час и 13 минут. Для Осаки, которая является 44-й в мировом рейтинге WTA, это был первый титул в карьере.

Финал в Индиан-Уэллсе стал триумфом нового поколения женского тенниса, так как обоим финалисткам исполнилось только 20 лет, и по ходу турнира они выбили опытных теннисисток. Японка обыграла 6:3, 6:0 в полуфинале первую ракетку мира Симону Халеп, а Касаткина побеждала Каролину Возняцки, Анжелику Кербер и Венус Уильямс по пути в финал.

Осака по ходу турнира проиграла всего один сет, став самой молодой чемпионкой Индиан-Уэллса после Аны Иванович, которая выигрывала турнир в 2008 году. Наоми вслед за Сереной Уильямс и Ким Клийстерс являются единственными теннисистами, выигравшие турнир будучи на нем несеяными.

That moment when you become a title-winner for the very first time.

???? @WTA pic.twitter.com/3yuniYOdty

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 18 ??????? 2018


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