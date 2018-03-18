МЮ сыграет с Тоттенхэмом в полуфинале Кубка Англии

Буквально через несколько минут после окончания заключительного четвертьфинального матча Кубка Англии, в котором "Челси" в дополнительное время обыграл "Лестер" благодаря голу Педро на 105-й минуте (2:1), состоялась жеребьевка следующего этапа турнира.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии. В другом матче за право сыграть в финале турнира встретятся "Челси" с "Саутгемптоном". Встречи состоятся на "Уэмбли" 21 и 22 апреля.

В этом сезоне в чемпионате команда Жозе Моуринью победила со счетом 1:0 в октябре, но уступила - 0:2 на "Уэмбли", который "Тоттенхэм" временно использует в качестве домашнего стадиона. "Красные дьяволы" проиграли последние три выездных матча "шпорам".

Жеребьевка полуфинала Кубка Англии:
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
"Челси" - "Саутгемптон"


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