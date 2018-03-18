Бундеслига, 27-й тур: Лейпциг обыгрывает Баварию! Футбол

"Бавария" уже готова принимать поздравления, но похоже, что клубы немецкой Бундеслиги постараются максимально затянуть этот момент. Яркий пример - сегодняшняя победа "Лейпцига", который нанес третье поражение в сезоне - 2:1.

Главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес признал, что "Лейпциг" заслужил такой результат. "Стоит признать, сегодня нам противостоял великолепный соперник. Футболисты "Лейпцига" были очень агрессивны, много двигались, прессинговали. Мы же играли не так хорошо, как в предыдущих матчах. "Лейпциг" победил заслуженно. Бывают матчи, в которых команда играет не очень уверенно и допускает ошибки в обороне", - цитирует Хайнкеса официальный сайт баварцев.

Как бы то ни было, а "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Ближайшего преследователя мюнхенцы опережают на 17 очков.

Чемпионат Германии, 27-й тур

"Боруссия" (Д) - "Ганновер" 1:0 (1:0)
Гол: Батшуайи, 24 (1:0)
Предупреждения: Аканджи, 79; Папастатопулос, 90 - Швеглер, 28

"Кёльн" - "Байер" 2:0 (1:0)
Голы: Осако, 10 (1:0); Цоллер, 69 (2:0)
Предупреждения: Хёгер, 3; Хайнц, 35; Биттенкорт, 61 - Венделл, 41
Удаления: - Аларио, 33

"РБ Лейпциг" - "Бавария" 2:1 (1:1)
Голы: Вагнер, 12 (0:1); Кейта Н., 37 (1:1); Вернер, 57 (2:1)
Предупреждения: Кампль, 34; Кейта Н., 63; Гулачи, 82 - Руди, 41; Зюле, 42; Рибери, 63; Левандовски Р., 82




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