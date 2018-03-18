Зидан: Ожидаю тяжелых и равных игр с Ювентусом. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Королевскому клубу» на этой стадии турнира предстоит встретиться с туринским «Ювентусом».

«Я играл за «Ювентус» пять лет, поэтому каждый раз, когда встречаюсь с туринцами, меня переполняют эмоции. По многим причинам предпочел бы избежать встречи с ними, но мы сыграем, и теперь я абстрагируюсь от чувств и воспоминаний и сконцентрируюсь на футболе.

«Ювентус» так же силен, как и в прошлом сезоне. Это очень конкурентоспособная команда. Ожидаю невероятно тяжелых и равных игр. Шансы обеих команд пройти дальше – 50 на 50», — цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Добавим, что первый матч в этой паре пройдет на стадионе «Альянц Арена» 3 апреля, а ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 11 апреля.