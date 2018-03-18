Алиев: С чего-то тренерскую карьеру нужно же начинать. Футбол

Главный тренер любительского «Хмельницкого» Александр Алиев рассказал, почему принял предложение возглавить клуб.

- Как появился вариант с «Хмельницким»?
– Мне позвонил руководитель клуба, предложил, стало интересно. Приехал, посмотрел. И все. С чего-то нужно же начинать. Я согласился и сейчас получаю большое удовольствие.

- Не означает ли все это, что больше Алиева, как футболиста, мы не увидим?
– Пока ничего конкретного не могу сказать, посмотрим, как здесь будет. Осталось семь игр сыграть, а там будет видно. До начала июня у меня будет работа главным тренером.

Но я сам для себя тренируюсь, не сбрасываю обороты, буду и к ребятам присоединяться. Впрочем, скорее всего, уже можно сказать – пришло время заниматься тренерской деятельностью.

- Вы планируете в любительском чемпионате выходить в составе «Хмельницкого»?
– Нет, наверное не буду играть. Есть ребята, хорошие... Тем более, люди есть, а я, так сказать, уже поиграл, поэтому пусть молодежь играет и проявляет себя.

- Почему согласились возглавить «Хмельницкий», ведь клуб, по футбольным меркам, не имеет денег?
– Поймите, у меня сейчас не стоит задача заработать какие-то деньги. Это новый вызов для меня. Если брать карьеру футболиста, то все клубы уже прошли сборы, а я без команды. К тому же, я раньше в своих интервью говорил, что задумываюсь над тренерской карьерой. И вот представилась такая возможность, так почему бы и нет?

Поделиться опытом, который у меня есть, имею в виду, как футболиста, так как тренерского опыта работы не имею, что-то подсказать ребятам... Думаю, они прислушиваются ко мне.

- А как вам база, которая есть или... почти отсутствует в Хмельницком?
– А какая здесь база? Футбольное поле и центральный стадион. И все.

- Когда ехали сюда, знали, что кроме этого больше ничего нет?
– Так ничего страшного... Это же не профессиональный футбольный клуб. С чего-то тренерскую карьеру нужно же начинать. У меня не было цели начать свой тренерский путь, приняв команду первой или высшей лиги. Я хочу начать с малого, что-то новое для себя узнать и это, так сказать, мой новый вызов в жизни.


Terrikon со ссылкой на ye.ua


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