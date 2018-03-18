Аллегри: СПАЛ преподал Ювентусу урок. Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри - о выездном матче 29-го тура чемпионата Италии со СПАЛ (0:0).

«Я не разгневан и не разочарован. СПАЛ упорно сражался, нужно отдать им должное, а наша победная серия подошла к концу. Позитив в том, что мы продлили сухую серию и лидируем с 5-очковым отрывом.

Мы должны усвоить сегодняшний урок в преддверии матчей с «Кротоне» и «Беневенто», которые бьются за выживание, поэтому к этим играм нужно отнестись по-другому. Нам нужно быть готовыми к любой случайности, ведь сегодня именно это и произошло, но мы по-прежнему на первом месте. Когда не хватает настроя, соперник выигрывает каждый подбор, каждый нейтральный мяч. Сегодня так и случилось.

СПАЛ сыграл крайне агрессивно, совершил кучу фолов и сломал нашу игру. Многие ожидали, что мы потеряем очки две недели назад, в матче с «Лацио», но это случилось сегодня, такое бывает. Теперь нам нужно отдохнуть, потому что мы играем на три фронта, у нас каждый футболист на счету», – цитирует Аллегри Mediaset Premium.