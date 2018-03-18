Донбасс - Кременчук: первое финальное противостояние

Уже сегодня, 18-го марта, в 17:00 на дружковском "Альтаире" стартует финальный этап чемпионата УХЛ. В битве за золотые медали сразятся "Донбасс" и "Кременчук", которые в своих полуфинальных сериях обыграли противников со счетом 3:0.

Стоит отметить, что эти команды уже имели возможность посоревноваться за первое место в чемпионате – в прошлом сезоне, который был первым для УХЛ, эти клубы так же, как и в этом году, сошлись в финальной битве. Тогда со счётом в серии 4:2 дончане одолели "горожан" и в пятый раз за всю историю клуба стали чемпионами Украины.

В сезоне 17/18 у донецкой команды есть неплохое преимущество – серия стартует на домашней арене дончан, что станет отдельной мотивацией добыть победу и порадовать своих болельщиков. Также нужно сказать о том, что команда, которая сможет выиграть первый поединок в финале, получит моральное преимущество над противником, ведь поражение на самом старте может сыграть злую шутку с настроем хоккеистов.

Как раз-таки с настроем конкретно на этот матч у команд проблем быть не должно, ведь кто захочет уступить золотые медали? Это противостояние смело можно назвать принципиальным, и вся интрига состоит в том, сможет ли кременчугская команда реабилитироваться за прошлый сезон и обыграть опытный "Донбасс".

Очень важно понимать то, что в текущем сезоне команде Александра Савицкого ещё не удалось обыграть противника из Донецка. Лишь один раз кременчужане смогли вырвать очки у дончан – тогда исход встречи решился только в серии послематчевых бросков. Эта игра стала, наверное, самой запоминающейся встречей этих клубов в "регулярке", что обещает всем болельщикам яркую и драйвовую игру в финале плей-офф УХЛ.

В таких поединках очень трудно давать какие-то прогнозы, ведь плей-офф, а тем более финал, существенно отличается от регулярного чемпионата и никто не знает, как на этот раз всё может обернуться.

Единственное, что можно сказать наверняка – это то, что для обоих команд игра будет очень сложной и напряжённой, а для любителей хоккея это значит, что их ждёт настоящая битва за чемпионский титул.