Коломоец: не понимаем, почему так мало болельщиков на стадионе. Футбол

Игрок "Ворсклы" Юрий Коломоец рассказал ведущей программы "Моя гра" Алле Бублий о своем отношении к полтавскому клубу.

- Что тебе нравится в "Ворскле"?

- Все нравится. В первую очередь, коллектив. Даже не знаю, что еще выделить, ведь есть команда, которую я люблю, в которой я играю.

- Что не нравится?

- Маленькое количество болельщиков на стадионе.

- Но ведь это зависит от результатов команды.

- В том-то и дело. Сейчас команда находится не во второй шестерке, а на третьем месте. Да, бывают моменты, когда мы показываем не самый качественный футбол. Однако было много поединков, когда и вырывали победы, и показывали достойную игру. Мы не понимаем, почему так происходит - пока связываем это с погодными условиями.