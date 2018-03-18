Коломоец: не понимаем, почему так мало болельщиков на стадионе. Футбол

Игрок "Ворсклы" Юрий Коломоец рассказал ведущей программы "Моя гра" Алле Бублий о своем отношении к полтавскому клубу.

- Что тебе нравится в "Ворскле"?
- Все нравится. В первую очередь, коллектив. Даже не знаю, что еще выделить, ведь есть команда, которую я люблю, в которой я играю.

- Что не нравится?
- Маленькое количество болельщиков на стадионе.

- Но ведь это зависит от результатов команды.
- В том-то и дело. Сейчас команда находится не во второй шестерке, а на третьем месте. Да, бывают моменты, когда мы показываем не самый качественный футбол. Однако было много поединков, когда и вырывали победы, и показывали достойную игру. Мы не понимаем, почему так происходит - пока связываем это с погодными условиями.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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